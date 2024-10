"La Donna tra poesia e letteratura" nell’arte di Capitani

"La Donna tra poesia e letteratura" è il titolo della nuova cartella dell’artista Mauro Capitani, promossa da Fondazione Mauro e Nuccia Capitani Ets e Fonte Aretusa Arte, che assieme a quattro preziose litografie acquerellate a mano dal pittore toscano, include anche poesie di Saffo, Emily Dickinson e Jacques Prévert. "Un gran tour nel paesaggio più splendido e seducente della creazione: la Donna. Una mappa tutta femminile, bella come la Toscana e la Provenza in fiore. E quei luoghi del viaggio sono sempre i più affascinanti". Così Capitani introduce la cartella, che già nel titolo ci ricorda che la donna è da sempre la protagonista assoluta delle arti. Non è infatti un segreto che pittura, poesia, letteratura e non solo, nei secoli, siano state influenzate e continuino a essere stimolate dall’universo femminile e da tutte le sue composite sfaccettature. Il maestro valdarnese, per l’occasione, rappresenta quattro figure cariche di sensualità, accostate a simboli, a elementi che rimandano a opere letterarie del passato, a studi sul corpo femminile e a modelli classici, che come tessere vanno a incastonarsi nelle ambientazioni. Capitani ci propone uno sguardo maschile, profondo e ammirato della donna, così tanto indagato nel corso di una carriera ormai quasi sessantennale.