La donazione per San Lorenzo. Somma destinata ai lavori per il ritorno della Deposizione

di Claudio Roselli

SANSEPOLCRO

È arrivata una sostanziosa donazione finalizzata ai restauri e al rifacimento del pavimento della chiesa di San Lorenzo a Sansepolcro, quella che presto riaccoglierà uno dei capolavori del Rosso Fiorentino, la "Deposizione", il cui ritorno è imminente dopo il lungo restauro all’Opificio delle Pietre Dure. Nei primi giorni del nuovo anno, i creativi della Compagnia Artisti hanno consegnato a don Giancarlo Rapaccini, parroco della concattedrale di Sansepolcro, la cifra di 3500 euro, frutto della mostra di beneficenza realizzata con la collaborazione dell’associazione Vivere a Borgo Sansepolcro-Pro Loco. A consegnare la cifra nelle mani del sacerdote sono stati gli artisti Joy Stafford, Donatella Zanchi, Enzo Della Rina e Michele Foni, assieme ai responsabili della pro loco, Mariangela Betti e Libero Alberti. L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Sansepolcro, costituisce la dimostrazione - ancora una volta - della sensibilità della comunità di artisti che si sono mobilitati per permettere la più dignitosa ricollocazione del dipinto realizzato quasi 500 anni fa dal Rosso Fiorentino. Dal 23 novembre al 5 dicembre scorsi, nella sala esposizioni di Palazzo Pretorio, la mostra aveva ottenuto grande attenzione, mettendo in vendita, con l’intero ricavato devoluto alla beneficenza, una sessantina di opere di tanti autori del territorio dell’Alta Valle del Tevere tosco-umbra e anche di Perugia, Arezzo e Ravenna. Ben 47 sono stati i creativi che hanno partecipato, più alcuni studenti e insegnanti del locale liceo artistico "Giovagnoli". Determinante, per la riuscita di questa iniziativa, la collaborazione dell’associazione Vivere a Borgo Sansepolcro-Pro Loco che ha curato, in particolar modo, l’ampia apertura della sala e i rapporti con gli acquirenti.

L’allestimento della mostra è stato curato da Michele Foni, Joy Stafford e Libero Alberti. "Siamo soddisfatti – ha detto Michele Foni, responsabile della Compagnia Artisti – siamo stati favorevolmente colpiti da questo risultato". Il traguardo economico che il parroco di Sansepolcro si era prefissato per il miglior ritorno ed esposizione dell’opera d’arte sembra essere ormai molto vicino.