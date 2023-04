La dimensione intima nella personale di Verdiana Bove

Nella bella sede aretina dell’Associazione Culturale Le Nuove Stanze è visitabile fino al 26 maggio la personale di Verdiana Bove, artista romana giovanissima, che presenta una nuova serie di opere pittoriche caratterizzate da una dimensione intimista. La mostra, organizzata da Nuove Stanze in collaborazione con Magonza e curata da Simone Zacchini, trae il titolo dalla Decima Elegia di Rainer Maria Rilke. "Quando qualcosa felice cade" vuole indicare la presa di coscienza rispetto alla funzione lenitiva della propria arte. Il modus operandi della Bove ha inizio facendo sì che le sue forme prendano forme da antiche fotografie di famiglia, che sulla superficie trattata ad olio, appaiano come ricordi, che affiorano dalla memoria, da un lato definiti, dall’altro sfocati. Come scrive il curatore, il suo è una trasfigurazione dal fotografico al pittorico. Co-fondatrice dell’Artist Run-Space Condotto 48 a Roma, la Bove è interprete singolare di un nuovo ritorno alla pittura, ma attraverso una stratificazione "pittorico poetica" in composizioni diverse caratterizzate da scelte cromatiche nette, ma capaci al contempo di fare svanire o fare comparire le figure.

Liletta Fornasari