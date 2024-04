La Crt potenzia ancora i servizi. Ristrutturato un altro edificio: "Ora è un punto di riferimento"

di Marco Corsi

La Clinica Riabilitazione Toscana rafforza la sua presenza in Valdarno. Ieri il taglio del nastro (nella foto) di un edificio ristrutturato, a Bracciolini, nel quale saranno ampliate le attività di neuroriabilitazione, riabilitazione in seguito ad interventi chirurgici ed interventi di traumatologia minore, senza dimenticare le prestazioni a rapporto diretto. Servizi che saranno erogati all’ex padiglione Forlanini, al numero 2 di via Donizetti, che la Clinica ha acquistato dal Comune e ristrutturato. Sei mesi di lavoro che hanno trasformato lo stabile in una struttura di 270 metri quadrati che sarà utilizzata per ampliare le attività. La Crt ha già acquisito nella stessa area, un secondo padiglione di dimensione analoga e del quale potrà disporre nel mese di luglio. Dopodichè inizieranno i lavori di adeguamento per nuove funzioni sanitarie. "L’aumento degli spazi – ha sottolineato Albarosa Fuccini, presidente della Clinica – è fondamentale per garantire e sviluppare le nostre attività di riabilitazione, in modo particolare nel Valdarno, sia aretino che fiorentino".

"E questa nuova struttura – ha aggiunto il il direttore generale Antonio Boncompagni – ci consente anche di ottimizzare i nostri spazi, liberando una parte di quelli impegnati nell’ospedale della Gruccia, che utilizzeremo in funzione dell’attività ospedaliera, concentrando la riabilitazione a ". Forte la collaborazione con Asl Tse e Comune .

"La Crt – ha sottolineato il direttore generale dell’azienda sanitaria Antonio D’Urso – ha un ruolo fondamentale nella riabilitazione non solo in Valdarno ma nell’intera Toscana meridionale. Nuovi locali e più adeguati consentono un’ottimizzazione del servizi".

Soprattutto in Valdarno, come ha evidenziato Stefania Magi, direttrice della zona distretto. "Quella di oggi è la conferma della crescita della sanità territoriale in Valdarno e, in modo particolare, a . Stiamo lavorando al passaggio dalla Casa della salute alla Casa della comunità: non è solo una questione di spazi aumentati ma di servizi e opportunità per i cittadini". Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco Sergio Chienni. "Siamo di fronte a una riqualificazione del territorio e a un potenziamento dei servizi. Dopo il padiglione Forlanini, verrà ristrutturato anche il padiglione Bigi. La collaborazione tra Comune, Crt e Asl continua a produrre effetti positivi per ". Era presente anche Enrico Sostegni, presidente della Terza commissione regionale.