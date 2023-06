La crociata per la sicurezza "Controlli su Montedoglio"

di Claudio Roselli

Una commissione sul tema della sicurezza della diga di Montedoglio e sull’uso delle sue acque. È quanto i sindaci dell’Alta Valle del Tevere tosco-umbra chiedono a Ente Acque Umbre Toscane dopo l’assemblea pubblica tenutasi nei giorni scorsi a Pistrino di Citerna. Con i primi cittadini, anche assessori, consiglieri, comitati, agricoltori e cittadini tutti uniti per chiedere a gran voce una svolta nella gestione dell’invaso. Un territorio che per troppo tempo è stato silente e, subendo passivamente le decisioni dall’alto, questa riunione ha dato un grande stimolo e una spinta ai rappresentanti locali per agire nelle sedi opportune per tutelare e difendere il territorio bagnato dal Tevere. Si è sottolineata più volte l’importanza che ha la diga di Montedoglio sia per regimentare le acque, sia per le sue funzioni idriche e idropotabili, tutte funzioni che il bacino artificiale ha adempiuto in questi ultimi 13 anni, in cui la sua portata è stata al minimo e nonostante la scarsità delle piogge gli ultimi anni. L’assemblea pubblica ha registrato una notevole partecipazione di persone sia dei Comuni del versante toscano che di quello umbro. L’unico rammarico è stata l’assenza – seppure fossero stati invitati – dei membri del consiglio di amministrazione e del direttore di Eaut, che si aggiunge ai comportamenti poco condivisi – è stato rimarcato – degli ultimi periodi, poiché la vallata è stata tenuta all’oscuro delle decisioni sul nuovo collaudo della diga.

Già da tempo, i sindaci del territorio avevo espresso le proprie perplessità sulle nomine delle due Regioni di figure estranee al contesto altotiberino, questione che dovrà essere riaperta anche sugli scranni dei consigli regionali. I sindaci hanno concordato di convocare il presidente di Eaut, Simone Viti, in un’apposita commissione territori vallivi della consulta "Montedoglio-Sovara" come previsto dal comma 8 dell’articolo 13 dello stesso statuto dell’ente con queste richieste: "Trasparenza, chiarezza e comunicazione per quanto riguarda il nuovo collaudo della diga e protocollo d’intesa tra le Regioni, che determini con un atto formale lo sfruttamento delle acque dell’invaso di Montedoglio. La sicurezza e la tranquillità delle popolazioni è un tema troppo importante che non può essere lasciato ai margini del dibattito. I territori del comprensorio devono essere informati e potere incidere sulle scelte strategiche dell’ente. Finalmente la valle parlerà all’unisono".