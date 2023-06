La criminologa Bruzzone ospite al teatro dei Ricomposti

ANGHIARI

Un volto divenuto famoso a livello televisivo grazie alla professione che svolge. La criminologa Roberta Bruzzone sarà ospite del teatro dei Ricomposti di Anghiari nella serata di domani, quando alle 21 tratterà il delicato argomento che ha per titolo "Dalla crisi adolescenziale al disagio psicologico: quali segnali vanno colti e come vanno gestiti in ambito familiare e scolastico. La sua presenza è pertanto un chiaro invito rivolto alle famiglie per offrire ad esse un supporto importante, qualora fossero interessate da situazioni di questo tipo. Un appuntamento, questo, che peraltro si aggiunge alla ricca agenda di eventi e manifestazioni presentata a suo tempo ad Anghiari, ma che segna il proseguimento di un percorso avviato mesi addietro, quando nel paese di Baldaccio era arrivata un’altra illustre figura: Paolo Crepet. Roberta Bruzzone è un’affermata psicologa forense e criminologa. Specializzata in psicopatologia forense, è conosciuta dal grande pubblico italianoper aver seguito diversi casi di cronaca nera particolarmente discussi e intricati.

In questo caso, cercherà a suo modo di fare prevenzione, dispensando consigli non appena si manifestano sintomi di disagio nelle generazioni di giovani. L’ingresso della serata sarà gratuito ma la prenotazione è obbligatoria e per riservare il proprio posto è necessario collegarsi al sito internet del Teatro di Anghiari. È possibile effettuare la prenotazione fino alle 18 di domani.