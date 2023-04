La coppa di Ciccio Graziani mundial al teatro Petrarca

di Angela Baldi

Ieri la presentazione della medaglia per il Mercatino dei ragazzi del Calcit di maggio, è quella post pandemia realizzata con una margherita dall’istituto tecnico professionale di Arezzo, ideata dagli studenti della classe 4 orafi per la 69esima edizione del Mercatino dei ragazzi di domenica 14 maggio. Aspettando il mercatino, questa sera intanto il Comitato guidato dal presidente Giancarlo Sassoli sarà protagonista a teatro.

Ciccio Graziani, Campione del Mondo nel 1982, a quarant’anni di distanza racconta il trionfo Mundial, nell’intervista spettacolo "Io, Pablito, Berzot ed i ragazzi dell’82". E lo farà con la Coppa del Mondo, eccezionalmente la Figc ha concesso infatti di poter ammirare il trofeo del 1982: una copia originale, l’unica in possesso della Federcalcio, visto che quella vera passa ai vincitori dell’edizione successiva. L’appuntamento è per stasera alle 21, al Teatro Petrarca per un evento dedicato al Calcit. Graziani sarà intervistato dall’ideatore dello spettacolo Pietro Romagnoli, e racconterà aneddoti, curiosità e retroscena di quell’estate di 40 anni fa, rimasta nei ricordi e nel cuore degli italiani. Con la sua simpatia, anche attraverso filmati e musiche, Ciccio ripercorrerà episodi noti e meno noti di quella cavalcata trionfale che portò fino al tetto del mondo una Nazionale di calcio inizialmente criticata e biasimata. Una serata divertente con uno scopo benefico: il ricavato infatti, l’ingresso prevede un’offerta minima di 10 euro, sarà devoluto al Calcit e permetterà di sostenere il Servizio Cure Domiciliari Oncologiche Scudo. Per informazioni e prevendita è possibile chiamare il Calcit al numero 328 7254025 o alla mail [email protected]

Gli appuntamenti con il Calcit proseguono domani col Mercatino dei Ragazzi al Cas di Tortaia. Venerdì 12 maggio dalle 9 alle 12,30 spazio al progetto Giona alla Borsa Merci. Sempre il 12 maggio alle 20 la cena spettacolo con le Band musicali anni 70 a Subbiano. L’evento più importante sarà poi quello di domenica 14 maggio quando in zona Eden tornerà il grande Mercatino dei Ragazzi del Calcit. E ancora, da lunedì 15 fino al 28 maggio il Mercatino in concerto.