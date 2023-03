"La condanna? Solo un’unghiatina" Sollievo Ghinelli: "Ma quanto stress"

di Alberto Pierini

È entrato e uscito dall’aula con gli occhiali da sole scuri stile Blues Brothers. E la sensazione palpabile di avercela fatta. Alessandro Ghinelli varca la soglia della "Vela" per l’ennesima volta, non ha perso mai una sola udienza del processo. Ma le ombre delle giornate peggiori hai l’impressione che le avesse lasciate fuori. Un presentimento rassicurato dalla sentenza. Anche se una con danna arriva davvero, leggera nella forma, tre mesi, ma pesante nel capo d’accusa: favoreggiamento della corruzione.

Si alza di scatto al momento del verdetto: e alla citazione dell’articolo 530 lì dove si sarebbe parlato di abuso d’ufficio capisce che il presentimento era quello giusto. Il sindaco non scansa una condanna ma scansa quella che gli avrebbe fatto più male, sospendendo il suo incarico in Comune.

"Tutto si è risolto – commenta in generale – con quasi un nulla di fatto, un ridimensionamento rispetto alle accuse della procura". Ma il nodo resta quello personale, quella minaccia di condanna per abuso d’ufficio che sul filo della legge Severino avrebbe interrotto pur provvisoriamente il suo mandato. "Lo stress è stato tanto, non lo nego: la capacità dei miei avvocati insieme alla mia estraneità mi hanno messo al riparo dalla sospensione dell’incarico".

Sì, ma una condanna per favoreggiamento della corruzione resta: non la sente come un’ombra o una macchia sul suo percorso?

"Mi hanno voluto dare un’unghiatina. Ma non ha alcuna conseguenza, nè sul piano personale nè sul piano politico. E sono certo che sparirà in appello". Una certezza che al suo fianco corrobora Luca Fanfani, uno dei suoi legali.

"Le assoluzioni sono due e perché il fatto non sussiste. Un favoreggiamento di un peculato e un abuso d’ufficio nella nomina di Macrì. La montagna accusatoria ha partorito un topolino malaticcio destinato a vita breve. In relazione alla vicenda Amendola - Breda è stata riconosciuta la responsabilità penale per un reato bagatellare, per qualche chiacchiera in libertà illegittimamente carpita tramite un cellulare. Siamo certi che in appello il verdetto verrà ribaltato, ovviamente impugneremo la sentenza".

Mentre il sindaco su richiesta lancia un messaggio alla città. "Ho dovuto studiare le 5000 cartelle del processo, mi sono impegnato e forse non ho ottemperato a tutti i miei doveri di sindaco per questo impegno continuo: da stasera si ricomincia. Farò il sindaco fino al 2025"

Nel dirlo rinforca gli occhiali e guadagna la porta della Vela. Non prima di aver avvertito i suoi. "Volevano venire e li ho sconsigliati ma sono in attesa". Forse dietro gli occhiali scuri un filo di tensione c’era davvero.