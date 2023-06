La comunicazione non ostile diventa una mostra

La Scuola "Buonarroti Pacioli" dell’Istituto Comprensivo Statale di Sansepolcro è risultata tra le scuole vincitrici del Concorso Saper(e)Consumare, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in collaborazione col Ministero dell’Istruzione per sensibilizzare al consumo sostenibile e responsabile. Il progetto Consumare con [email protected], comprendeva anche un percorso di sensibilizzazione contro la violenza delle parole e attività finalizzate alla conoscenza del Manifesto della comunicazione non ostile. Gli studenti si sono avvicinati alle tematiche del Manifesto attraverso lezioni, incontri e attività interdisciplinari. Hanno partecipato a un laboratorio di approfondimento dei dieci principi e si sono cimentati nel disegno di elementi simbolici ispirati al documento. Gli oltre cento disegni prodotti sono stati raccolti in 10 opuscoli colorati (uno per ciascun principio) presentati alla Mostra "Libri fatti a mano" che si è tenuta a Pieve a maggio. I dieci elaborati più significativi, individuati mediante un sondaggio sono stati successivamente utilizzati per la realizzazione di manifesti che saranno affissi, per tutto il mese di giugno, nei luoghi più simbolici della città. La collezione costituisce la mostra "Omaggio al Manifesto della comunicazione non O_Stile" aperta a CasermArcheologica di Sansepolcro in Via Aggiunti da oggi.