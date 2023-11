La composizione del gruppo di lavoro

La riunione di Palazzo Cavallo ha registrato quindi il passaggio di consegne da Municchi a Nocentini all’interno di un organo consultivo e di supporto a tutte le attività che concorrono alla realizzazione della scenografia della Giostra del Saracino. Il Consiglio di Giostra, tra i vari ambiti, si occupa anche delle iniziative volte allo studio e alla soluzione dei problemi inerenti la scenografia della Giostra del Saracino e del corteggio storico e può inoltre collaborare e supportare manifestazioni che si ispirino alla tradizione aretina. Insieme a Nocentini figurano nel consiglio anche Gianni Sarrini per Porta Sant’Andrea, Alessandro Francoia per Porta Crucifera, Simone Zampoli per Porta Santo Spirito, Gianni Cantaloni per Porta del Foro, Mauro Nappini per il Gruppo Musici, Daniele Baldi per i Signa Arretii e Stefano Giorgini per gli Sbandieratori. Le proposte del Consiglio della Giostra, per diventare esecutive, per regolamento devono essere seguite dall’approvazione della Consulta dei Quartieri, dell’ufficio comunale preposto e della Giunta Comunale.