La Colombina riparte da Magi: "Pronti per tornare alla vittoria"

di Sonia Fardelli

AREZZO

Giacomo Magi è il nuovo rettore del quartiere di Porta Santo Spirito. Alla fine ai Bastioni hanno scelto la continuità dando le redini del quartiere a chi negli ultimi tempi le aveva tenute come vice. In una sorta di ballottaggio con l’ex capitano Fabio Barberini, Giacomo Magi è riuscito ad avere maggiori preferenze dal consiglio direttivo: otto schede a suo favore e sette schede bianche.

Quarantasette anni, funzionario di Confartigianato, è entrato nella sala dei bottoni di Porta Santo Spirito nel 2009 insieme ad Ezio Gori ed è stato suo vice dal 2012. Negli ultimi tempi lo aveva più volte sostituito anche nelle manifestazioni giostresche e nelle riunioni del direttivo.

E’ stato paggetto di Porta Santo Spirito nel 1987 e poi per diversi anni ha fatto parte del Gruppo Musici, prima di entrare attivamente nel quartiere dei Bastioni.

E adesso ha preso in mano le redini dei gialloblù andando a sostituire il rettore dei record: Ezio Gori che in quindici anni di rettorato ha vinto 13 lance vinte e creato un’accoppiata di campioni del calibro di Gianmaria Scortecci ed Elia Cicerchia.

Ma che effetto fa sostituire Ezio Gori? La sua eredità pesa tanto?

"Ricevere l’eredità di Ezio Gori per me è un piacere. Ho fatto tutto il mio percorso nel quartiere di Porta Santo Spirito insieme a lui, prima come semplice consigliere e poi come suo vice. Ancora adesso se vedo nel telefonino la chiamata di Ezio, mi viene da rispondere "buongiorno rettore". Proseguirò con i suoi insegnamenti e in particolare quello di mettere sempre il quartiere al primo posto, come ha fatto lui. Spero di aver imparato bene e di andare avanti sulla strada che abbiamo intrapreso insieme in tutti questi anni".

Ci saranno progetti particolari in questo ultimo anno di mandato del consiglio?

"Non penso che sia il caso di fare nuovi progetti a lunga scadenza, il mio è un rettorato breve. L’intenzione è quella di andare avanti con il nostro progetto e cercare di far tornare prima possibile il quartiere alla vittoria".

Cosa manca in questo momento a Santo Spirito per poter tornare ad esultare?

"Non ci manca proprio niente. Gianmaria Scortecci ed Elia Cicerchia sono un’accoppiata di giostratori super competitivi. In questo momento non serve davvero altro, hanno sempre la nostra piena fiducia. Lo scorso anno i nostri giostratori hanno vissuto una brutta parentesi, che ci può stare dopo tutto quello che sono riusciti a vincere negli ultimi anni. Diciamo che è anche umano".

Nella riunione del direttivo ai Bastioni è stata anche ratificata la sostituzione di Ezio Gori come consigliere con l’avvocato Nicolò Pino primo dei non eletti.