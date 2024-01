La collezione di presepi europei. In pole position per Bruxelles

La collezione di presepi europei dell’Associazione Natale nel Mondo di San Giovanni potrebbe essere esposta in una mostra allestita nella sede del Parlamento Europeo di Bruxelles. Una proposta di prestigio in tal senso è arrivata a Giuseppe D’Orsi e Pino Polcaro, gli artefici della rassegna permanente visitabile nella Cappella dei Pellegrini della Basilica sangiovannese, direttamente dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo che il 12 dicembre scorso aveva inaugurato a Palazzo del Pegaso l’esposizione di alcune delle 800 natività scoperte dai due appassionati valdarnesi dell’arte presepiale in ogni angolo pianeta. "Proprio in quella occasione – raccontano i due responsabili - ci é stata prospettata la possibilità di far ammirare il prossimo Natale i nostri presepi in Belgio in una delle sedi parlamentare delle nazioni del vecchio continente. Al momento consideriamo la prospettiva come una sorta di "nomination", una semplice candidatura all’Oscar che saremmo ben felici di veder concretizzare". Com’è logico i due promotori di un evento ormai conosciuto ben oltre i confini della valle sottolineano che parteciperebbero all’eventuale trasferta non da privati ma da ambasciatori dell’intera città valdarnese con il coinvolgimento dell’amministrazione comunale. E non a caso, in attesa di conferme, è già stato selezionato il presepe che rappresenterà l’Italia: una natività ambientata all’ombra di Palazzo d’Arnolfo, simbolo di San Giovanni, con i personaggi ispirati alla "Adorazione dei Magi", capolavoro di Masaccio oggi conservato nei Musei Statali di Berlino. "Creata dall’artista sangiovannese Luciano Mori – riprendono D’Orsi e Polcaro - fu molto apprezzata dal pubblico in una delle edizioni precedenti della rassegna e costituirebbe una bella vetrina anche per la promozione del nostro territorio". Nel frattempo si tirano le somme del XX atto di Natale nel Mondo sul tema "Francesco, la ricchezza della povertà" che si è svolta dal 2 dicembre 2023 al 7 gennaio scorso con numeri da primato: più di 7 mila visitatori, compresi circa 700 alunni di varie scuole del comprensorio. Nel registro delle firme figurano inoltre turisti di altre regioni italiane e una buona presenza di stranieri provenienti da vari Paesi europei ma anche da Stati Uniti, Egitto, Colombia e Filippine.

Maria Rosa Di Termine