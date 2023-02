La città tra l’Ottocento e Novecento raccontata in un video dagli studenti del Petrarca

"Montevarchi in Liberty" è il titolo del video realizzato dagli studenti delle classi terze dell’Istituto Comprensivo Petrarca per ripercorrere la storia imprenditoriale, culturale e artistica della città tra 800 e 900. La scuola ha partecipato a uno specifico bando ed è stato scelto lo stile artistico che ha esempi pregevoli in monumenti ed edifici, a cominciare da Villa Masini scelta da Roberto Benigni come set del film premio Oscar "La vita è bella". Alla base della diffusione del genere gli intensi rapporti economici e culturali degli imprenditori montevarchini delle industrie del cappello con la Francia, in particolare con Parigi. Da qui la diffusione dello stile ora al centro della ricerca storica che comprende anche le musiche dell’epoca e che ha visto gli alunni esprimersi con foto, disegno, canto e recitazione collaborando con il Fotoclub Mochi, la Fondazione Bossini e la Biblioteca La Ginestra. Il filmato sarà proiettato domani, alle 17, in Palazzo del Podestà dove è allestita una mostra sul tema.