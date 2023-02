La città punta agli europei 2032 Stadio centro per gli allenamenti?

di Laura Lucente

Europei 2032 in Italia? Castiglion Fiorentino si è candidata ad esserci da protagonista. La città della Valdichiana, con il suo stadio comunale Faralli, è stata scelta tra le location da proporre nel pacchetto delle realtà sfruttabili come "training centre", ovvero come campo di preparazione in vista delle competizioni ufficiali. La candidatura nasce già lo scorso anno ma è stata ufficializzata solo ora dopo la chiusura del dossier che l’Italia ha presentato alla Uefa proprio per ospitare la competizione del 2032. L’Italia sta facendo un testa a testa con la Turchia e la decisione arriverà solo in autunno. Nel frattempo, il pacchetto di ospitalità è stato preconfezionato e la città di Castiglion Fiorentino ha passato il processo di trasmissione del ‘Preliminary Bid Dossier’. Sono 11 le città coinvolte in fase di candidatura: Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Cagliari e Palermo. La redazione del Final Bid Dossier proseguirà nei prossimi mesi fino al 12 aprile 2023, data in cui verranno presentate alla UEFA, in via definitiva, le 10 città candidate. "Un’opportunità unica che guardiamo con curiosità e con speranza – commenta il vicesindaco Devis Milighetti - anche se può far sorridere, per una piccola città come la nostra, parlare di un evento che avverrà tra un decennio. Nella circostanza che l’Italia sia assegnataria dell’organizzazione di Euro 2032 e venisse confermata anche la nostra città come centro di allenamento, per un mese e mezzo potremmo ospitare una nazionale di un paese europeo con le relative e immediate conseguenze di sostegno all’economica locale e promozione del territorio". La città del Cassero ha potuto passare la selezione grazie ad una serie favorevole di condizioni. Tra queste una logistica consona per gli atleti, le caratteristiche dello stadio, per altro ristrutturato poco tempo fa, ma anche la centralità geografica della città e i collegamenti viari favorevoli. Il periodo interessato sarebbe quello tra il 1° giugno e il 15 luglio 2032 durante il quale la città della Torre del Cassero si potrebbe trasformare, quindi, in una vera cittadella dello sport. Ad oggi Castiglion Fiorentino sembra sia l’unica realtà aretina ad essersi candidata e ad aver ricevuto questo primo ok preliminare. Adesso occorrerà solo attendere per conoscere l’esito della selezione. Spiragli positivi in tal senso li ha recentemente lanciati il ministro per lo sport e i Giovani Andrea Abodi che ha appunto annunciato di avere pronto il dossier federale "L’Italia ha – commentato il Ministro - ha un problema di arretratezza degli stadi, ma spero che l’Uefa saprà valutare l’opportunità di attribuire un tale evento a un grande paese come il nostro, per la qualità degli stadi esistenti e l’esigenza di migliorare ciò che c’è già. Lasciare eredità positive dipende dalla lungimiranza di chi si candida e di chi assegna l’evento".