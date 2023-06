La città della fotografia Una galleria a cielo aperto

Bibbiena diventa Città della Fotografia. In occasione del 75° anniversario di attività la Fiaf, Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche, completa con 14 nuove installazioni la Galleria Permanente a cielo aperto, consacrando e presentando il prossimo 17 giugno Bibbiena appunto come Città della Fotografia. Per festeggiare l’evento, sarà inaugurata lo stesso giorno al Cifa, una mostra dedicata a Nino Migliori, tra i più autorevoli e multiformi ricercatori italiani nel campo della fotografia e attivo sostenitore e amico della Fiaf nonché tra i primi ad appoggiare l’idea di far diventare Bibbiena la città della fotografia, un luogo dove la fotografia si potesse respirare in tutti i vicoli. La mostra "75 anni di fotografia di Nino Migliori" presenta una selezione di più di 220 lavori che percorrono tutto l’arco della sua storia professionale e la varietà e complessità del suo linguaggio visuale, che ha continuato ad evolversi e arricchirsi, come la fotografia che lo accompagna da sempre. Dalle fotografie realiste degli anni Cinquanta, cariche del desiderio di riscoprire un’Italia finalmente libera, dopo la guerra, alle sperimentazioni Off-camera realizzate già nel 1948, dove emerge l’interesse dell’autore verso l’atto e la materia, e i lavori più contemporanei degli ultimi anni Duemila. La mostra presenta, inoltre, sei lavori inediti. L’inaugurazione il 17 giungo alle 17 al Cifa. Alle 18.30 partirà il percorso guidato nel centro storico per l’inaugurazione delle 14 nuove opere della Galleria a Cielo Aperto. La Galleria di Bibbiena è il primo esempio in Europa di esposizione permanente di fotografia a cielo aperto e la più grande installazione diffusa di opere fotografiche in grande formato collocate permanentemente sulle facciate dei palazzi e lungo le mura dell’antico centro storico.

La Galleria a Cielo Aperto comprende già 34 opere di grandi dimensioni dei più importanti Autori della fotografia italiana, ora si aggiungono ulteriori 14 lavori donati da altrettanti grandi Autori della fotografia con un totale di 48 installazioni. Tra queste, "Il tuttofare, 1951" di Nino Migliori, "Travestiti, Genova, 1965 - 1971" di Lisetta Carmi, "Emigrante in piazza Duca d’Aosta davanti al grattacielo Pirelli, Milano, 1968" di Uliano Lucas, "Regno Unito, 1977" di Gianni Berengo Gardin, "Johnny Deep, 2003" di Maurizio Galimberti, "Miliziano Cristiano, 1976" di Ferdinando Scianna", "Arizona Phoenix, 1979" di Franco Fontana, "Dario Fo, Milano, Casa dell’artista 27 aprile 1996" di Guido Harari, "La bambina con il pallone" di Letizia Battaglia, "Le Trèport, Mers Le Bains, 1985" di Gabriele Basilico.

Angela Baldi