La Città del Natale regala l’Infopoint. Torna nei locali davanti la stazione. Obiettivo apertura per novembre

di Gaia Papi

AREZZO

E’ stato chiuso per quasi cinque anni, ma a breve l’infopoint in piazza della Repubblica riaprirà i battenti. Il Comune riprende in affitto i locali da Ferrovie dello Stato per sei anni; all’interno, l’attività verrà portata avanti dalla Fondazione Intour, costola dell’amministrazione che gestisce e promuove la destinazione turistica. Nei locali davanti alla Stazione ferroviaria, il Comune inizia l’attività di infopoint nel 2018. Più tardi la dà in gestione alla Fondazione. Seguono anni non esattamente semplici. Prima viene chiuso per permettere i lavori di rifacimento del piazzale della stazione, iniziati a febbraio 2019. L’idea era quella di rilanciarne l’attività alla fine del cantiere. Ma poi è arrivato il Covid a frenare tutto. Venuta meno la sua funzione principale, quella di accogliere turisti per la loro mancanza, l’ufficio informazioni turistiche viene chiuso. Ma ben presto le sue porte riaprono sotto una nuova veste. L’amministrazione lo concede all’Asl come punto per effettuare i tamponi, per garantire il servizio di tracciamento anti-Covid per i viaggiatori dei treni. Passano cinque lungi anni di silenzio: nessun volantino, né cartina della città distribuiti. L’insegna si spegne. E ora il progetto di riapertura. "Obiettivo farlo per l’inizio della Città del Natale, che quest’anno è anticipata al 18 novembre" spiega l’assessore comunale e presidente della fondazione Intour, Simone Chierici. "Il luogo è ideale, punto nevralgico per i turisti che arrivano con il treno. Va a servire la parte sud della città, fino ad ora scoperta. A nord un infopoint c’è sotto le Logge e nell’emiciclo alle scale mobili". Ancora è presto per i dettagli, "Ma nella struttura potrebbe trovare posto anche un deposito bagagli. E in futuro, oltre all’attività di orientamento dei turisti, vi potrebbero essere staccati anche i biglietti dei musei" continua l’assessore. Intanto, "La decisione di riaprire un infopoint dimostra come il Comune creda nel turismo. E questo rappresenta un ulteriore passo in questa direzione, non a caso esiste una Fondazione il cui compito è proprio la valorizzazione di Arezzo". Un’apertura, a ridosso del più grande evento in città, cresciuto esponenzialmente negli anni. Vanta ormai 700mila presenze. Una buona fetta del turismo in città, ma, ovviamente, non la sola. L’impegno della Fondazione si muove costantemente su più fronti, lo dicono i numeri. Dal 2014 al 2022 le presenze in città sono più che raddoppiate. Da 215mila sono arrivate a 502 mila.