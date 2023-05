“La città che vorrei, la città che verrà”, in Confcommercio l'incontro con l'assessore Lucherini

Arezzo, 4 maggio 2023 – Conoscere i progetti di sviluppo urbanistico della città per programmare meglio i piani di investimento e la crescita delle imprese. È questo l’obiettivo che ha spinto la Confcommercio ad organizzare un incontro tra gli operatori del terziario e l’assessore comunale all’urbanistica, l’architetto Francesca Lucherini.

L’incontro, riservato agli associati, si terrà lunedì 8 maggio alle ore 14.30 nella sede dell’associazione di categoria, in via XXV Aprile 6/12. Ad accogliere l’assessore ci sarà il direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo Catiuscia Fei. Al centro della discussione il progetto del Comune sulla città, partendo dal piano di riqualificazione dell’area ex Cadorna presentato di recente. All’assessore sarà chiesta contezza di come il volto di Arezzo potrebbe cambiare negli anni a venire, anche attraverso interventi di rigenerazione urbana sostenibili e innovativi che riescano a valorizzare aree strategiche.

“Ringraziamo l’assessore Lucherini per aver accolto il nostro invito. Il confronto tra amministratori e quanti investono nell’economia della città è importantissimo. Più alta è la consapevolezza di cosa accadrà, più ogni investimento imprenditoriale potrà essere mirato e rispettoso degli equilibri sociali”, sottolinea il direttore aggiunto della Confcommercio di Firenze-Arezzo Catiuscia Fei.

Alta l’attenzione alla tematica da parte di alcune categorie, come quella degli agenti immobiliari. “Prevedibile che saranno presenti in gran numero all’incontro. Loro hanno il compito di guidare i clienti nella scelta degli immobili e delle aree migliori dove vivere o lavorare. Per questo devono poter avere uno sguardo lungo sulla città e il suo futuro, per ottimizzare gli investimenti di famiglie e imprenditori”, sottolinea Catiuscia Fei.

Chi volesse partecipare all’incontro di lunedì 8 maggio può prenotarsi scrivendo a [email protected] entro venerdì 5 maggio.