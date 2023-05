La città brilla ma il futuro è un’incognita

Federico D’Ascoli

Se anche in un settore che sta reagendo alla grande al post Covid non si trovano lavoratori forse il problema sta diventando più grande di noi. Una volta, negli scintillanti anni Settanta e Ottanta, era tutto diverso: un giovane entrava nella ditta grande, spesso l’Unoaerre, imparava il mestiere e quando aveva messo due soldi da parte si metteva in proprio. Un sistema che ha creato benessere e altri grandi imprese. Ma oggi quelle stesse famiglie, con qualche anno in più, non sorridono più e si chiedono come faranno a mandare avanti l’azienda. I giovani che si affacciano al settore orafo sono un quinto di quelli che servirebbero.