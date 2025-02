La città apre il granaio della cultura

La città del futuro è all’orizzonte. Almeno nei piani di Beppe Sugar Angiolini che disegna la rinascita culturale, artistica e forse pure economica, di Pescaiola. Un quartiere popolare a ridosso del centro per troppo tempo, e ingiustamente, considerato la Cenerentola della città. Non è così. Il progetto dello stilista viaggia in parallelo con quello che i Negrita realizzeranno nell’ex mercato ortofrutticolo. Un "tandem" che incrocia la rinascita di una zona importante, restituendole lo smalto che merita. Una vecchia fabbrica di cereali coi suoi Silos che svettano sui tetti delle case, diventerà il palazzo dell’arte, della moda e dell’oro. Mostre, artisti, happening e una biblioteca. A due passi la musica che accompagna nuovi talenti verso il futuro.