La cinquina dello Strega in Fortezza Ginzburg e Pini al festival dei lettori

di Angela Baldi

E’ la giornata di Carlo Ginzburg e della cinquina finale dello Strega per Arezzo dei Lettori. "La quarta edizione di Arezzo dei lettori conferma l’importanza del territorio aretino nel progetto La città dei lettori - dice Gabriele Ametrano - Siamo molto orgogliosi di portare qui per il secondo anno consecutivo i finalisti del premio letterario più prestigioso d’Italia, lo Strega, e di proporre un programma culturale di altissima qualità, con personaggi che interpreteranno il nostro messaggio: "leggere cambia tutto", perché attraverso la lettura la cultura ci porta verso nuovi orizzonti". Alle 19 in Fortezza, l’atteso incontro con la cinquina dello Strega, composta da Rosella Postorino, Ada D’Adamo per interposta persona, Maria Grazia Calandrone, Andrea Canobbio e Romana Petri, con letture a cura di Alessandra Bedino e la moderazione della giornalista Barbara Perissi.

La giornata si apre fin dalla mattina. Stamani alle 11 nuovo appuntamento con le attività per giovani lettori a Casa Bruschi: la storica dell’arte e autrice Melania Longo sarà protagonista di una presentazione del suo libro "Quante storie per un quadro", in collaborazione con Libreria La Casa sull’Albero. Sempre alla Casa Museo, alle 17, presentazione del catalogo della mostra organizzata dalla Fondazione Ivan Bruschi con la Fondazione Alinari per la Fotografia "La sottilità dell’aria. Arezzo e il suo territorio negli Archivi Alinari", alla presenza della responsabile dei progetti per la Fondazione Alinari Rita Scartoni. Alle 17.30 sarà il momento di "Paesaggi letterari": passeggiata con letture insieme allo scrittore e giornalista Paolo Ciampi con un itinerario che partirà da Casa Bruschi per snodarsi attraverso le vie della città. Alle 18 in Fortezza si entra nel vivo del programma: in contemporanea sarà possibile assistere alla lectio di Carlo Ginzburg rivolta a tutti gli amanti della pittura del grande Piero della Francesca, per rileggerne l’opera sotto una luce inattesa, mentre per i più piccoli è pensata "Premio Strega Playlist", letture tratte dai libri selezionati al Premio Strega Ragazzi 2023.

Ultimo appuntamento domani a Casa Bruschi: alle 21 la direttrice de La Nazione Agnese Pini, in conversazione col collega Federico D’Ascoli, racconterà al pubblico "Un autunno d’agosto": a partire dalla storia della sua famiglia, Agnese Pini racconta l’eccidio nazifascista di San Terenzo Monti in un grande romanzo civile, con il respiro universale dell’inchiesta-racconto.