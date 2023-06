La chiesa rinasce dalla storia San Lorenzo, seconda vita

di Liletta Fornasari

La chiesa di San Lorenzo in Colcitrone, una delle 4 antichissime sorte lungo il cardo massimo, documentata per la prima volta nel 1025 e nota per il ritrovamento della Minerva, è stata restaurata dopo anni di abbandono grazie al Rotary Arezzo, presieduto da Alberto Papini. Un evento al quale hanno partecipato le massime autorità: il presidente della Regione Eugenio Giani, il vescovo Andrea Migliavacca, il sindaco Alessandro Ghinelli, il prefetto Maddalena De Luca, il questore Maria Luisa Di Lorenzo. il club si è fatto promotore e sostenitore di una cordata di imprese. La chiesa ha vissuto fasi diverse, da una ricostruzione nel XIII secolo agli interventi novecenteschi di Giuseppe Castellucci nel 1932, che diversamente da quanto fatto nella vicina Sant’Agnese, preferì realizzare una facciata in stile rinascimentale, invece che neo-gotica, oggi recuperata. Nel Trecento fu oggetto di una decorazione, cui prese parte Spinello Aretino, autore dell’Annunciazione, oggi al Museo Diocesano.

Molti cambiamenti furono fatti nel ’500, cui seguirono quelli settecenteschi. A tale intervento risale la decorazione a stucco della parte absidale, con affreschi risalenti al 1631 e già assegnati a Bernardino Santini, sebbene rimaneggiati nel Settecento e ridipinti da Giuseppe Bessan nel 1934. L’idea di un intervento così oneroso è nata dalla volontà di Alberto Papini di venire incontro a Don Alvaro Bardelli nel desiderio di restituire la chiesa alla città.

Il restauro è stato eseguito da Sandro Ceccolini, Matteo Nardella e da Luca Russi sotto la sorveglianza della Soprintendenza. Ida Bigoni, con risorse di Semar, ha restaurato la tela con Sant’Antonio Abate di Bernardino Santini, la cui paternità, quando era illeggibile in Sant’Agnese, fu individuata da Andrea Andanti e oggi è resa certa dai documenti rintracciati da Serena Nocentini, direttrice dell’ufficio beni culturali della diocesi. A Giovanni Cimica, nell’altare opposto, spetta la copia con il Martirio di San Lorenzo dal quadro omologo seicentesco di Seiter in Santa Maria del Popolo a Roma.

Straordinario anche il recupero del pozzo etrusco. Il ripristino del pavimento rimosso nel 2008 per ricerche archeologiche, è stato finanziato con contributi ministeriali.