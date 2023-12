La chiesa riapre a Natale. Prima messa dopo il crollo

di Matteo Marzotti

CIVITELLA

È proprio il caso di dire che il Natale a Oliveto, piccolo borgo medievale nel comune di Civitella, quest’anno è rappresentato dalla chiesa. Non è solo un’immagine retorica pensando al crollo del rivestimento della facciata in pietra nell’agosto del 2022. Un boato che risvegliò nel cuore della notte le poche anime che ancora oggi abitano tra le mura di quella che un tempo era una roccaforte. Le intemperie, l’acqua che filtrando dal tetto aveva scavato un solco tra il rivestimento e la facciata, unita al caldo che aveva dilatato i materiali, erano state le cause di quel danno che ha reso inagibile un edificio datato 1300 per oltre un anno. Una piccola chiesa intitolata a Sant’Andrea, cara non solo a chi vive in questa fetta di Valdichiana ma anche ai tanti che l’hanno scelta in passato per battesimi, matrimoni o comunioni. Oggi quella chiesa, dopo un anno di lavori, riaprirà i battenti.

È il regalo di Natale per questa comunità che ha già potuto rivivere l’emozione di entrare da quel portone in occasione della prima uscita del presepe vivente dello scorso 17 dicembre, che aveva nei pressi dell’altare la rappresentazione della natività. Questa serà e soprattutto nei prossimi due giorni però sarà completamente diverso e soprattutto speciale. Già perchè questa sera alle 23.45 don Gualtiero Mazzeschi tornerà qui a celebrare messa e per l’appunto sarà la messa della vigilia di Natale, mentre domani l’appuntamento sarà alle ore 11.

Ma tra gli appuntamenti più significativi in calendario c’è quello di martedì, per Santo Stefano. Alle 15.30 infatti il presepe vivente tornerà ad animare le vie e i giardini, ma anche alcuni locali del piccolo borgo di Oliveto. Un appuntamento a cui prenderà parte, per il secondo anno di fila, il vescovo Andrea Migliavacca. Sarà questa l’occasione per inaugurare la nuova facciata della chiesa di Sant’Andrea dopo il restauro che ha interessato le tre vetrate e anche una porzione del tetto, crollato nell’agosto del 2022. All’appuntamento prenderà parte anche Andrea Tavarnesi, sindaco del Comune di Civitella in Val di Chiana. Una cerimonia informale, un momento per riscoprire l’edificio dopo i lavori che hanno modificato in parte anche il sagrato, almeno guardando le pietre sostituite. Per l’occasione sarà possibile utilizzare il servizio navetta che collegherà Oliveto con il parcheggio della Polisportiva Albergo Oliveto.