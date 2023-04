La chiesa di San Francesco da frate Elia a Luca Signorelli, la mostra

Venerdì 28 aprile sarà stata inaugurata la mostra documentaria "In sepulchro suorum antiquorum. La chiesa di San Francesco da frate Elia a Luca Signorelli", a cura di Simone Allegria. La mostra è promossa dal Centro studi frate Elia da Cortona, in collaborazione col Museo diocesano di Cortona, per celebrare i cinquecento anni dalla morte di Luca Signorelli. Il celebre e anziano pittore, sentendo avvicinarsi la morte, aveva deciso, infatti, di annullare il testamento precedente: non intendeva più essere sepolto in San Domenico, ma a San Francesco, nel sepolcro dei suoi antenati "In sepulchro suorum antiquorum" come si legge nel documento. Nella mostra si ripercorrono le vicende relative alla sepoltura di Luca Signorelli nella chiesa di San Francesco, dal momento della morte dell’artista fino ai tentativi fatti tra la fine Ottocento e l’inizio del Novecento da Girolamo Mancini e da altri eruditi locali per cercare la tomba dell’artista cortonese; tentativi che purtroppo non hanno avuto esito positivo. A memoria di quella stagione restano il busto bronzeo del Signorelli, realizzato da Delfo Paoletti negli anni ’20 del Novecento e collocato sul muro esterno del convento, e l’iscrizione ancora visibile sulla parete laterale destra all’entrata della chiesa col ricordo della morte e sepoltura del pittore. La mostra vuole valorizzare le opere che Luca Signorelli ha realizzato per la chiesa di San Francesco e che oggi si conservano nel Museo diocesano di Cortona, di cui si fornisce la loro fotoriproduzione. I testi delle schede sono a cura di Serena Nocentini, direttrice dell’Ufficio beni culturali della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, mentre i testi sulle vicende storiche e storico-artistiche della chiesa di San Francesco e sul suo rapporto con Luca Signorelli sono a cura di Rita Adreani, Simone Allegria e Patrizia Rocchini. Sarà possibile visitare la mostra e la chiesa di S.Francesco tutti i giorni dalle 9 alle 19; e tutti i lunedì, dal 1 maggio al 30 settembre, alle 17.30, visita guidata gratuita.