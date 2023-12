La chiesa di Oliveto riapre dopo il crollo

Un taglio del nastro seguito da un lungo applauso, cancellando così quel boato che nell’agosto del 2022 segnò la caduta del rivestimento della facciata della chiesa di Sant’Andrea di Oliveto. Ieri il piccolo borgo medievale ospitava la seconda uscita del presepe vivente ed esattamente come un anno fa - solo che allora c’erano ad accoglierlo transenne e impalcature oltre ai figuranti - era presente il vescovo Andrea Migliavacca. Ad attenderlo il sindaco di Civitella, Andrea Tavarnesi, oltre al consigliere regionale Casucci e al parroco don Gualtiero Mazzeschi. L’occasione era speciale ed è caduta proprio a ridosso del Natale. Già perchè dopo più di un anno di lavori la chiesa di Sant’Andrea ha riaperto le porte. Un edificio tra i più cari non solo a chi vive in questa parte della Valdichiana, alle comunità di Oliveto e Albergo, ma anche ai tanti aretini che qui hanno celebrato momenti importanti della propria vita. Un anno e anche più di lavori quelli che sono serviti per la conta dei danni, per quel rivestimento della facciata che si staccò dal tetto, portando giù tre vetrate d’epoca e causando danni anche al sagrato visto che alcune pietre nella piazza su cui si affaccia la chiesa sono state sostituite. L’intervento ha interessato anche il tetto, visto che una porzione era venuta giù. Per la parrocchia il restauro aveva costretto anche a rivedere le abitudini di andare a messa, con le funzioni spostate nell’oratorio di Albergo o nella vicina chiesa della Compagnia, adiacente a quella di Sant’Andrea.

Poi la vigilia di Natale la prima messa e ieri il taglio del nastro. "Ringrazio quanti si sono adoperati per il restauro e la riapertura della chiesa" ha detto il vescovo Migliavacca, il quale ha sottolineato come l’intervento sia stato reso possibile dai fondi stanziati tramite l’8 per mille. Parole a cui hanno fatto eco quelle di Andrea Tavarnesi. "È sempre bello riaprire una chiesa, un edificio che ha significato e significa tanto per la nostra comunità - ha sottolineato il sindaco - con la sua piazza e la sua storia che impreziosiscono questo borgo".

Il vescovo si è quindi intrattenuto per le vie del borgo tra sorrisi e strette di mano, scambiando alcune parole con quanti ha incontrato e ieri erano tanti a Oliveto, ascoltando anche il coro dei bambini che faceva da cornice alla rappresentazione della natività che quest’anno è tornata ad essere ospitata all’interno della chiesa, proprio a ridosso dell’altare. Un ritorno alle origini per il presepe, ma soprattutto il ritorno nella chiesa di Oliveto.