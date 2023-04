La Chiassai fa il punto sulla sanità

Ieri, in occasione della Giornata Mondiale della Salute, il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini ha incontrato i rappresentanti delle sigle sindacali che operano nel settore della sanità toscana. Un tavolo di confronto in Palazzo del Podestà su temi e criticità relativi al funzionamento della sanità pubblica. "Abbiamo voluto fare il punto sulla sanità in Toscana - ha spiegato il primo cittadino - a sette anni dalla riforma delle mega Asl e dopo la pandemia, con le sigle sindacali che rappresentano medici, infermieri, Oss e che conoscono meglio di chiunque altro la situazione della nostra sanità. Serve urgentemente una seria programmazione, organizzazione e integrazione dei servizi sanitari e socio sanitari territoriali. È sotto gli occhi di tutti il chiaro fallimento delle mega Asl, con lunghe liste di attesa, abbandono dei professionisti e aumento dei costi, con un buco di bilancio che nel 2019 era già di circa 200 milioni di euro e a seguito del quale il Presidente Rossi ricevette la diffida dell’allora Governo Conte, fino ai 500 milioni del 2022 con forte rischio di commissariamento". Chiassai ha evidenziato che il governo sta cercando di dare risposte in questi giorni agli enti locali attraverso incentivi ai professionisti di emergenza urgenza, il blocco del ricorso ai medici a gettone e 1 miliardo di euro per il problema del pay-back. "La Regione - ha concluso - deve dire se c’è la volontà di difendere e programmare seriamente la sanità pubblica toscana nei prossimi anni oppure se intende continuare con il depotenziamento costante dei nostri ospedali e dei nostri servizi. Invieremo a breve anche un documento condiviso, con istanze precise al governatore Giani".