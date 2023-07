La Cgil all'Asl Valdarno: "Consultori da potenziare"

VALDARNO

"Bene il mantenimento del servizio di punto nascita all’ospedale del Valdarno, ma la Asl metta mano ai consultori". Lo chiede Andrea Ghiandelli (nella foto), responsabile Cgil della zona Valdarno, che ha affrontato un tema molto attuale. "Come reali sono i problemi del consultorio", ha detto l’esponente sindacale, che ha chiesto alla Asl Tse di riaprire a pieno regime e con servizi funzionali alla quantità della domanda, tutti i servizi del consultorio. "Per una visita ginecologia l’attesa è di almeno 120 giorni mentre le donne al terzo trimestre di gravidanza per fare una ecografia di controllo devono andare Sansepolcro", ha aggiunto Ghiandelli. Insomma, una situazione per il rappresentante della Camera del Lavoro cui deve essere posto rimedio.

"Siamo consapevoli dei problemi sempre più gravi della sanità toscana e quindi anche di quelli nella nostra vallata – ha concluso – E’ importante che l’Asl Tse abbia negato la possibilità della chiusura del punto nascita nei mesi estivi anche se ci domandiamo quale piccola o grande radice di verità ci sia nel sospetto che il servizio avrebbe potuto essere chiuso". Il tema del punto nascita era stato al centro, nei mesi scorsi, di un botta e risposta tra il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini e l’azienda sanitaria. Chiassai aveva sollevato la questione, paventando una possibile chiusura del servizio durante l’estate, nei mesi di giugno, luglio e agosto, per carenza di personale. Subito era arrivata la smentita della Asl.