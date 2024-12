La centrale su una tela. Il dono dei Saccenti

CAVRIGLIA

Un pezzo di storia che torna ad arricchire la centrale di Santa Barbara. La famiglia Saccenti, nella persona di Paolo figlio di Giuliano Saccenti che fu a capo della centrale quando l’impianto termoelettrico a bocca di miniera, alimentato a lignite, fu messo in servizio per la prima volta, ha infatti donato alla centrale stessa un quadro, che apparteneva a Giuliano, dipinto da Silvio Pucci, importante pittore del ‘900 nato a Pistoia nel 1892 e morto a Firenze nel 1961, e raffigurante proprio la centrale ai suoi albori, quando iniziò l’attività nel 1958. La consegna ufficiale si è tenuta non a caso presso l’ex Sala Quadri della vecchia centrale oggi ristrutturata e adibita a sala per eventi e iniziative con elementi di archeologia industriale dal grande fascino.

La giornata, intitolata "Torna a Santa Barbara il dipinto di Silvio Pucci", ha visto gli interventi di Paolo Tartaglia, responsabile Enel siti produttivi Santa Barbara e Pietrafitta, di Paolo Saccenti, nonché del ricercatore di storia dell’arte Marcello Bossini, che ha illustrato il dipinto e la pittura di Silvio Pucci, e di Alessandro Gambassi, ricercatore di storia locale che ha tracciato un excursus sulla centrale di Santa Barbara. Al termine del convegno, moderato dal referente comunicazione Enel Toscana e Umbria Riccardo Clementi, si è svolta la consegna ufficiale del quadro a Tartaglia e al team dell’impianto da parte di Paolo Saccenti, giunto da Monza con la moglie per incontrare un pezzo della sua infanzia e dei luoghi in cui ha trascorso la sua gioventù. Presenti anche Don Francesco Rosi, parroco di Santa Barbara, di S. Cristina a Meleto e di S. Cipriano in Avane, e di Enzo Severini, presidente Anse (Associazione Seniores Enel) Toscana e Umbria. Il dipinto è un olio su tela di dimensioni 70 x 90.