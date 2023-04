La centrale delle 400 telecamere Tutte le immagini alla sala operativa Videosorveglianza, gestore unico

di Alberto Pierini

Per ora videosorvegliano poco, perché su 340 telecamere circa 170 sono praticamente mute e cieche. Non vedono, non sentono e non parlano: ma la giunta annuncia che la svolta è dietro l’angolo. Perché le postazioni vengono portate addirittura a 400, roba da far impallidire la casa televisiva del Grande Fratello. E avranno da ora in poi un gestore unico chiamato a curare e coccolare ogni telecamera.

"E’ un passaggio decisivo – conferma l’assessore Alessandro Casi – perché garantirà la completa efficienza di tutta la rete di sorveglianza e una maggiore sicurezza per i cittadini".

L’accordo, già passato dalla giunta, prevede l’affidamento del servizio di gestione non solo dell’illuminazione e della rete dei semafori ma anche del sistema delle telecamere. Più la riqualificazione, e in effetti ce n’era uno stretto bisogno.

La concessione avviene mediante project financing, per una somma che diventa importante. Al progetto relativo alla manutenzione dei corpi luminosi e dei semafori si aggiunge il presidio sulle telecamere: la spesa complessiva, comprensiva di Iva, sale a 2 milioni e 171mila euro a fronte del milione e mezzo circa attuale. Il tutto per una gestione di dieci anni, quindi un costo di circa duecentomila euro ogni dodici mesi. L’input è a procedere con l’attuale gestore, la Edison Next Goverment.

Cosa cambia? Il primo passo sarà la sostituzione o l’efficientamento delle telecamere che non garantiscono la sorveglianza richiesta. Ed è forse il passaggio più delicato, vista la condizione generale degli impianti, così come confermato dalla giunta in consiglio comunale.

Il secondo step è l’ampliamento del perimetro di gestione delle telecamere: ne saranno incluse altre 85, portando il totale a 370 apparati.

Il terzo step è il più atteso: il collegamento diretto con la sala operativa della polizia municipale. Alla quale riversare tutte le immagini. Da qui sarà poi reso operativo il rimbalzo alle sale operative delle altre forze dell’ordine, polizia, carabinieri e guardia di finanza.

Ogni telecamera sarà dotata di un sistema d’allarme che segnali le disfunzioni in corso, facendo scattare la manutenzione del gestore in un numero di ore definito dal contratto. Manutenzione che avrà un livello preliminare e complessivo e dovrà essere ripetuta ogni tre mesi su qualsiasi impianto. Impianti che saranno dotati di geolocalizzatore per individuare quelli guasti e di un software per la comunicazione diretta tra le telecamere e la centrale unica. E pensiamo che in questo momento un centinaio di impianti funzionano solo sul posto, le immagini devi andare sul posto a prenderle sull’hard disk.

L’intesa sarà estesa anche alle future strumentazioni speciali per la lettura perfetta delle targhe. Un progetto parallelo, circa 18 punti in una mappa che abbraccerà tutte le strade principali di accesso e di uscita dalla città. Da montare nell’arco di pochi mesi e a quel punto "protette" dallo stesso gestore delle altre.Tutto perché ricomincino a vedere, sentire, parlare. Che poi nel loro è il minimo sindacale.