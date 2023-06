La casa delle associazioni Nuovi spazi per la cultura

POPPI

I nuovi spazi dedicati alla cultura, nell’antico ospedale nel centro storico di Poppi, diventano luogo di riferimento per le associazioni, con un’area dedicata alla "memoria" dei casentinesi e all’arte contemporanea, come ulteriore strumento di lavoro e di interazione in dialogo soprattutto con le giovani generazioni. E’ quanto è emerso dall’evento partecipativo di sabato scorso nell’ex ospedale di Santa Maria della Misericordia di Poppi, dove gli abitanti e i referenti delle associazioni del Casentino sono stati chiamati a confrontarsi sul progetto e ad esprimere le proprie idee in modo da creare una collaborazione tra pubblico e privato nella gestione dei nuovi spazi. Dopo gli interventi istituzionali, i tanti presenti all’evento si sono così seduti ai tavolini per rispondere ad alcune domande che aiuteranno gli organizzatori a strutturare al meglio i prossimi passi e organizzare le attività di partecipazione della prossima estate. E se è chiara l’idea che prenda vita un ambiente dinamico in cui svolgere attività educative, culturali e sociali, un luogo di dialogo intergenerazionale ma anche di confronto tra abitanti e turisti da concepire quali "residenti temporanei", sarà anche la dimensione della memoria ad avere un ruolo centrale per dare conto dei molti legami che legano i casentinesi a questo luogo che ritorna a nuova vita.

Su indicazione dei presenti, sarà infatti promosso, a questo scopo, uno specifico percorso di raccolta e documentazione che sarà in seguito condiviso con la pluralità degli interlocutori. Infine anche l’arte contemporanea rappresenterà un ulteriore strumento di lavoro e di interazione in dialogo soprattutto con le giovani generazioni. Gli spazi rigenerati, quelli al seminterrato, saranno aperti in autunno e gestiti dall’Unione dei Comuni del Casentino attraverso l’Ecomuseo e la Mediateca con un programma collaborativo costruito insieme a tutta la comunità e, in particolare, dando spazio ai più giovani. Un’occasione per stare e fare insieme attività culturali, spazi espositivi, incontri, attività di animazione e tutto quello che verrà voglia di fare alle persone e alle associazioni che avranno voglia di impegnarsi in questa nuova avventura.