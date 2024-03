La carne pregiata in crisi ma la domanda resta alta L'azienda familiare Nicola Fierli si distingue per l'allevamento delle razze autoctone Valdichiana: chianina e cinta senese. La passione per la chianina risale al bisnonno Zelindo, con una filiera corta e attenzione alla qualità. La crisi attuale richiede una revisione delle scelte di mercato.