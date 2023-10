La Caritas all’attacco sul Marconi: "Studenti nelle aule grazie a noi"

"E’ grazie a noi se ieri 200 studenti dell’Istituto Marconi hanno potuto riprendere la regolare attività didattica all’interno dei locali dell’ex Convento delle Suore Stimmatine". E’ esplicito il direttore della Caritas di San Giovanni Stefano Valentini, che ha voluto precisare il ruolo attivo che ha avuto l’associazione nel venire incontro alle esigenze dei ragazzi e dei docenti, che dall’inizio dell’anno scolastico non possono utilizzare le aule del plesso di via Trieste, inagibile. Valentini è intervenuto alla luce di alcune notizie uscite in settimana e ha ricordato che nei primi giorni d’ottobre aveva interpellato l’Ordine delle Povere figlie delle Sacre Stimmate, per conoscere la disponibilità ad affittare i locali del piano terra dell’ex convento adibiti ad asilo nido. La Caritas già opera al primo piano dell’edificio e avere anche il piano terra avrebbe consentito di portare avantil’operazione pro-studenti. "La risposta delle Suore è stata di immediata disponibilità e come Caritas abbiamo deciso di fare altrettanto - ha spiegato - Il nostro consiglio direttivo ha quindi disposto la sospensione del contratto di comodato d’uso corrente con le Stimmatine che riguardava il primo piano del complesso, adibito ad ospitare famiglie prive di abitazione a causa di sfratto. Abbiamo cercato e trovato altre sistemazioni alle cinque famiglie ospiti e nel giro di qualche giorno, liberati i locali, è stato possibile per i tecnici del Comune, della Provincia e per i dirigenti della scuola effettuare i necessari sopralluoghi di idoneità e sicurezza. I giorni successivi sono stati impiegati per le formalità legali".

Quindi piano terra e primo piano sono stati destinati ai ragazzi della Marconi e sabato scorso si è tenuta la sottoscrizione dei verbali con la consegna delle chiavi da parte dell’architetto Gori, in rappresentanza delle Suore, dell’architetto Dreassi, in rappresentanza della Provincia, dell’ingegner Ermini per il Comune e dello stesso Valentini. Al termine del contratto i locali saranno restituiti alla Caritas per riprendere e ampliare l’ospitalità di famiglie sfrattate. "Per quelli del piano terra, una volta restituiti alle Suore - ha sottolineato Valentini - si cercherà di dare corso alle intese avviate affinché possa esservi trasferita tutta l’attività della Caritas, riportandola nella sede originaria, così come la vollero due indimenticate figure carismatiche: Suor Eleonora Gori, stimmatina e don Ivan Cornioli, al cui impegno ed esempio è ispirata l’azione di tanti volontarie e volontari che con lo stesso entusiasmo cercano ogni giorno di regalare una mano, una parola e un sorriso".