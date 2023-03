La carica dei quattrocento Tutti in sella per l’Ardita

di Andrea Lorentini

Il sole e un meteo primaverile hanno accompagnato l’edizione 2023 de L’Ardita, la ciclostorica dell’Alpe di Poti. Il centro storico di Arezzo si è colorato fin dal mattino quando i circa quattrocento appassionati di bici d’epoca si sono ritrovati in piazza Grande per la partenza.

Il via, dato alle 9 in punto, è stato preceduto dall’esibizione degli Sbandieratori della Giostra del Saracino che hanno regalato acrobazie e giochi di bandiere salutando i partecipanti.

Oltre alle bici e all’abbigliamento vintage, con le classiche maglie di lana, non sono mancati alcuni ciclisti che hanno voluto caratterizzarsi portando una dose di sana ironia sulle due ruote : in sella alla bicicletta c’è, infatti, chi si è vestito da monaca e da prete.

Il serpentone ha attraversato il centro storico della città passando da via Seteria, Corso Italia, via Roma, piazza Guido Monaco, via Guido Monaco, piazza San Francesco, quindi via Cavour. Da lì i ciclisti hanno imboccato via San Lorentino, piazzetta di Porta del Foro, via Bernardo Dovizi, viale Santa Margherita, via di San Clemente, via e piazza San Domenico, via Sassoverde, via Ricasoli, viale Bruno Buozzi, via Gamurrini, via Tarlati, via Mochi, via Setteponti, viale Amendola, via Fiorentina. Un lungo giro salutato dagli applausi e dall’incoraggiamento di appassionati e curiosi lungo il percorso.

Lasciata la città, i ciclisti si sono diretti verso San Leo e poi Pratantico fino a raggiungere la ciclopista dell’Arno e Ponte Buriano. I partecipanti hanno potuto scegliere fra i tre percorsi previsti: il gourmet, pensato per tutti, il classico, e l’Ardita con la sfida all’alpe di Poti lungo la salita dedicata a Marco Pantani e già gran premio della montagna del Giro d’Italia 2016. Chi ha scelto il tracciato più lungo e impegnativo si è anche misurato nella sfida con il cronometro lungo l’ascesa a Poti. Lungo i vari percorsi non sono mancati i punti di ristoro dove gli "arditi" hanno potuto degustare le prelibatezze enogastronomiche del territorio. Soddisfatti gli organizzatori de L’Ardita con in testa in presidente Massimiliano Refi. La settima edizione ha offerto un fine settimana sportivo-culturale molto interessante alla città, con tanti eventi collaterali e la novità della prima edizione dell’Arezzo Gravel che ha riscontrato un bel successo. L’appuntamento è già fissato al 2024.