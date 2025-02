La carica dei nuovi medici. Psichiatri, ginecologi e chirurghi. Asl risponde all’appello dei sindaci

Nuove figure professionali in arrivo all’ospedale Santa Maria alla Gruccia. La direzione dell’Asl Toscana Sud Est con una lettera ha risposto rispetto alle richieste formulate nella conferenza zonale dei sindaci del 9 gennaio scorso riguardanti le criticità di personale presenti in alcuni reparti del principale nosocomio valdarnese, in particolar modo in psichiatria, radiologia, medicina, chirurgia, pronto soccorso e neuropsichiatria infantile. Nella missiva si evidenzia come siano state attuate diverse iniziative per rispondere alle esigenze del territorio.

Nello specifico in psichiatria è prevista l’assunzione a tempo indeterminato di quattro medici, grazie al concorso pubblico in corso, nella neuropsichiatria infantile è stato avviato un concorso per l’assunzione di personale a tempo indeterminato con la possibilità di creare un’apposita struttura proprio per la vallata, in ginecologia è già previsto l’ingresso in servizio di due unità così come come in chirurgia generale hanno già implementato la forza lavoro dal 16 gennaio altri due medici.

Anche nella medicina interna arriveranno due nuove figure, nel frattempo la direzione stessa è riuscita a sbloccare il trasferimento di un dirigente dall’Ausl Toscana Centro. In radiologia l’attuale concorso porterà due nuove unità così come per la medicina trasfusionale che avrà ben presto un nuovo professionista. Non da meno la novità riguardante il pronto soccorso, entro aprile ci sarà l’apertura di due nuovi spazi.

Azioni, queste, create con l’obiettivo di portare risultati concreti già in questi primi mesi del 2025. "Dopo la Conferenza dei sindaci del 9 gennaio – ha dichiarato la presidente Valentina Vadi – nella quale abbiamo sottoposto alla direzione aziendale della Asl Toscana sud est nella persona della dottoressa Antonella Valeri una serie di richieste prevalentemente frutto del confronto avvenuto in sede di comitato di presidio a fine novembre 2024, questa relazione, se le prospettive assunzionali si realizzeranno, fornisce risposte concrete ai bisogni del nostro ospedale. Ringrazio l’azienda sanitaria per la collaborazione efficace perché, seppur in una fase di estrema criticità dovuta alla carenza di risorse, dimostra di saper ascoltare le richieste che vengono dal nostro territorio".