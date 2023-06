La carica dei 100 evasori Via a sequestri milionari Finanza, caccia ai furbetti

di Gaia Papi

Novantanove evasori totali, novantasei denunce per reati fiscali, beni confiscati per 4 milioni ma le proposte di sequestro al vaglio dei magistrati superano i trenta milioni. Numeri che raccontano l’attività della Guardia di Finanza nel giorno del 249esimo anniversario della fondazione. Un anno di indagini che qui ha portato a 373 interventi ispettivi e 220 attività investigative per contrastare reati finanziari e infiltrazioni della criminalità organizzata. Indagini che sono servite anche a individuare i 99 evasori totali e 218 lavoratori in "nero" o irregolari, oltre 73 datori di lavoro che li hanno impiegati. In particolare, è stato scoperto un laboratorio di accessori per abbigliamento, completamente sconosciuto al Fisco, gestito da un imprenditore che ha utilizzato 28 lavoratori "in nero" e 9 irregolari per abbattere i costi aziendali.

I militari del Gruppo di Arezzo, hanno eseguito un sequestro preventivo vincolando somme di denaro per 340 mila euro e immobili per oltre 420 mila euro, corrispettivo del profitto dei reati tributari di cui è accusato ill rappresentante legale di una società aretina di abbigliamento. Quattro i casi di evasione fiscale internazionale scoperti dalle fiamme gialle. Non è mancata l’attenzione alla tutela della libera concorrenza: 421 i controlli e particolare attenzione sul capitolo "spesa pubblica". Quanto ai "furbetti" del reddito di cittadinanza, sono stati scoperti 587 mila euro di erogazioni indebitamente percepite e 195 mila euro di aiuti richiesti e non ancora riscossi. Ottanta persone sono state segnalate all’autorità giudiziaria.

Pnrr: ventisei controlli hanno riguardato persone che vantano crediti fiscali relativi a costi per "ricerca e sviluppo" e l’"acquisto di beni strumentali". Sul fronte della tutela del mercato dei capitali, sono stati sequestrati beni per un valore di oltre 3 milioni. Otto le persone denunciate per reati collegati a riciclaggio e autoriciclaggio, oltre al sequestro di 21 chili di mtetalli preziosi per un valore di 1,8 milioni. C’è anche un decreto di confisca dell’intero patrimonio di una società di Arezzo, per un valore che supera il milione e mezzo, riconducibile a una persona condannata per "associazione di tipo mafioso". Sono oltre 153 mila i prodotti industriali contraffatt sottoposti a sequestro. Durante le indagini sono emerse violazioni anche della tutela del patrimonio culturale. La tenenza di Poppi ha recuperato reperti archeologici di origine etrusca.

Nella lotta all’evasione fiscale, scoperti proventi di attività illecite per 1,2 milioni, due denunce. Tutto è partito da una verifica fiscale a carico di un uomo ritenuto autore di molteplici truffe. Le fiamme gialle hanno appurato l’omessa dichiarazione di redditi per 500 mila euro.