"La capolista se ne va" L’urlo anche in Comune E la scala del Duomo si trasforma in curva

"La capolista se ne va": il grido ritmato che ha scandito tutto il finale della stagione si lascia alle spalle lo stadio, dimentica i caroselli di via Roma ed esplode nella sala del consiglio. Fuori una folla da estrazione delle carriere, con la scalinata della Cattedrale trasformata in curva. È la location di riserva per una festa che sognava piazza Grande. E che l’avrebbe potuta avere ove l’ostacolo fosse stato davvero Foto Antiquaria, che pure in un’edizione grandi numeri alle 17 aveva praticamente chiuso. Ma tant’è: il tifo scala l’ultima salita della città e si va a piazzare sul tetto del mondo aretino.

"E’ il giorno più importante della mia vita" sussurra al microfono Settembrini, un po’ meno deciso di quando punta la porta avversaria. "Da aretino mai avrei pensato a ottobre di arrivare qui". Può consolarsi, perché Cutolo al suo fianco confessa che "in sei anni in questa sala non c’ero mai entrato". Una sala dove per un giorno i politici non solo sono la minoranza ma si scambiano le posizioni. Alessandro Caneschi è del Pd ma va si va a sedere a destra: ma lì c’è anche il grosso dei colleghi della maggioranza, anche perché le maglie amaranto si prendono tutto il fronte opposto.

L’Arezzo sceglie l’opposizione? "Qui la politica non c’entra" risponde sorridendo Paolo Bertini. Tra gli assessori ci sono Alberto Merelli, Monica Manneschi e Federico Scapecchi, che da assessore allo sport fa gli onori di casa. "Non deve essere un punto di partenza ma un punto di arrivo": poi rettifica, perché l’emozione del tifoso lo tradisce. No, il clima in sala e soprattutto in piazza è che questo sia solo un trampolino. Ma intanto tutti se lo tengono.

Compreso l’assessore Chierici, che come Nanni Moretti sceglie l’angolo dove non farsi notare. I calciatori diventano relatori, gli applausi si sprecano, un gruppo di fidanzate in fondo alla sala si mangia con gli occhi i giocatori della loro vita.

Intanto da via Cesalpino continuano a salire i tifosi. Ma arrivati ad un passo dal traguardo vengono bloccati. "Di qui non si passa, l’ingresso è dal Prato": chi è ai blocchi ha ricevuto degli ordini ma la gente si arrabbia e c’è perfino chi fa dietrofront e manda al diavolo la festa. Anche perché, al solito, di indicazioni non ce ne sono e i vincoli sembrano francamente esagerati. Ma l’euforia si taglia con il coltello. "Mai solo" promette uno dei classici striscioni degli Ultras. E in effetti la solitudine non abita in quella piazza, davanti alla curva della Cattedrale: c’è anche il parroco, don Alvaro, ma in un frenetico scambio di ruoli si appoggia alla parete opposta, quella del Comune.

E da tifoso si gode i suoi beniamini sul palco. Rischiava di essere una festa condivisa con i tifosi del Napoli ma i loro caroselli si spengono a fine partita. No, la notte è solo amaranto e perfino la pioggia prevista gira al largo. E in un tripudio di bandiere che ringraziano il cielo per il favore, la coppa passa di mano in mano: e riparte il grido "La capolista se ne va". Prossima tappa?

Alberto Pierini