La capolista Brescia alla prova Dolomiti. La fiducia di Magro:: "Vediamo chi siamo"

Dopo un avvio di stagione entusiasmante che la vede ancora imbattuta dopo quattro giornate, la Germani Brescia si prepara ad affrontare una sfida di alto profilo con la Dolomiti Energia Trentino, reduce dai successi su Varese e Lietkabelis. Palla a due alle ore 19.30. La storia tra le due squadre ha visto finora 14 incontri di campionato e un quarto di finale di Coppa Italia. Trento conduce nel bilancio totale con 11 vittorie contro le 4 di Brescia, che però ha vinto l’ultimo incontro in Final Eight di Coppa Italia. Su sette gare disputate in casa, la Germani ha trionfato contro la Dolomiti Energia solo due volte, entrambe con scarti superiori ai 20 punti.

Per quanto riguarda gli assenti, la Dolomiti Energia Trentino dovrà fare a meno di Kamar Baldwin, indisponibile a causa di una frattura allo zigomo sinistro.

Alla vigilia del match, il coach della Germani Brescia, Alessandro Magro, ha espresso il suo punto di vista: "Trento è una squadra che ha subito grandi cambiamenti, inclusi l’allenatore e i giocatori chiave. Sono rapidi e giocano quasi 90 possessi a partita, una statistica in cui sono secondi nella LBA. Nonostante una settimana meno brillante per via di alcuni acciaccati, siamo pronti a giocare davanti al nostro pubblico. Sarà un buon test per noi".

