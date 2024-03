La campionessa che non sbaglia un colpo

Parigi val bene una messa, ricordava Napoleone. Per le Olimpiadi basta un colpo di fucile. Quello di Martina Bartolomei, la campionessa del tiro a volo che abbiamo scelto come donna-copertina. In questo 8 marzo raccontiamo le storie delle donne che ce l’hanno fatta, tra arte e industria.

L’atleta dell’Aeronautica ha strappato il pass per i Giochi in terra francese e potrebbe essere l’unica della nostra provincia che si presenta all’appuntamento francese con la storia dello sport. "Dentro il mio cuore ci sia sempre stato e ci sarà sempre il tiro a volo" ripete Martina Bartolomei. Una grande speranza aretina che non sbaglia un colpo.