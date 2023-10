La camminata per la bonifica dei siti keu

Legambiente e altre associazioni organizzano per sabato a San Giovanni una "camminata-pedalata" per chiedere le bonifiche dei 13 siti finora individuati come contaminati da cromo-esavalente, il keu scarto di risulta delle concerie sul cui smaltimento la Dda di Firenze conduce un’inchiesta coi carabinieri Forestali e quelli del Noe. L’inchiesta ha rivelato infiltrazioni della ‘ndrangheta oltre a inquinamento e altri reati. Tre dei 13 siti sono nel Valdarno Superiore. L’appuntamento per la camminata e la pedalata denominata ‘Liberi dal Keu’ è fissato per le ore 9 in piazza della Pace a San Giovanni Valdarno. Verrà percorso un anello di 9 km del sentiero 35 del Cai. Invece, per la pedalata l’incontro è sempre alle ore 9 ma alla stazione ferroviaria. Il rientro è previsto alle 12.30. Nell’inchiesta, iniziata nel 2021, la Dda Toscana ha contestato i reati di associazione a delinquere aggravata dall’agevolazione mafiosa, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di inquinamento ambientali, di impedimento del controllo da parte degli organi amministrativi e giudiziari. Circa 200mila tonnellate all’anno di ceneri e fanghi inquinanti prodotti da depurazione degli scarichi conciari sarebbero stati smaltiti illegalmente e venivano riversati in terreni agricoli o utilizzati come materiale di sottofondo nei cantieri stradali o di ricopertura nelle province di Pisa, Arezzo, Firenze. Sono materiali a elevata concentrazione di sostanze tossiche, potenzialmente cancerogene, come cromo, rame, zinco cadmio, antimonio e selenio. Nei siti contaminati è stata constatata la presenza anche di arsenico in concentrazione notevolmente superiore a quella consentita dalla legge, in tal caso probabilmente proveniente da scarti di industrie orafe.