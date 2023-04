La calamita Fortezza: tremila visitatori in 40 giorni

Ha riaperto dopo la metà di febbraio, ha ancora i suoi bravi giorni di chiusura e un orario che solo più avanti tornerà a pieno regime: ma è tornata nei radar dei turisti. Oltre che naturalmente degli aretini.

La Fortezza, le cui sorti sono guidate dalla Fondazione Guido Monaco ma monitorate dalla "cugina" Intour, alla fine di marzo ha segnato tremila ingressi. E occhio, sono solo una parte dell’afflusso. Perché i controlli delle Fondazioni al momento registrano solo quelli a pagamento: e nel caso della Fortezza restano una piccola parte.

Gli aretini infatti possono entrare senza ticket, un piccolo vantaggio a chi inserisce la rocca non tra le visite artistiche ma nei due passi in centro. Quindi il monte è ancora superiore. Solo con i turisti saremmo a 75 al giorno, in un periodo sostanzialmente morto.

E senza mostre ed eventi che spingano in cima al Prato, solo la voglia di godersi una delle più belle vedute della città. Una risorsa ancora poco sfruttata ma dalle grandi potenzialità.