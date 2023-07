La calamita dei vecchi mestieri È una delle molle del turismo Tre grandi eventi per il rilancio

di Francesca Mangani

Turismo esperienziale, è boom di visite nelle antenne ecomuseali del Casentino: i turisti sempre più attratti dall’artigianato e dalle sapienze che resistono al tempo. Ma non sono, perché la richiesta di conoscere, sapere e imparare le tradizioni locali da parte dei tanti visitatori, anche stranieri, che in queste settimane stanno prendendo d’assalto la vallata, ha fatto sì che fossero implementate le attività anche fuori dai musei (nella foto Andrea Rossi Coordinatore Ecomuseo del Casentino), dentro agli antichi borghi, nelle botteghe o nei mulini, dove è possibile prendere parte a veri e propri laboratori con gli strumenti di un tempo. La lavorazione della pietra, del ferro, del legno e l’arte della molitura sono così diventate le tematiche protagoniste di tre eventi di punta dell’estate casentinese, dei veri e propri viaggi nel tempo in programma ad agosto a Poppi e Castel San Niccolò. Per gli stranieri è garantita la presenza di una giovane interprete che consentirà di veicolare i contenuti ai turisti arrivati da fuori Italia.

L’obiettivo è quello di battere i numeri record degli ultimi 12 mesi, ovvero gli oltre 55 mila visitatori delle articolazioni museali della vallata, e stando ai primi dati della stagione estiva la tendenza è ancora migliore. Musei sempre aperti quindi e tre grandi eventi con già un boom di prenotazioni: il primo agosto al Museo della Pietra Lavorata di Strada in Casentino, i visitatori saranno coinvolti nell’attività di scalpellatura della pietra guidati da veri scalpellini. Gli strumenti usati? Gli stessi impiegati per scolpire i capitelli delle pievi romaniche. L’8 agosto sempre nel comune di Castel San Niccolò sarà possibile imparare a lavorare il ferro prendendo lezione da un vero Maestro per poi entrare in un mulino ad acqua con dimostrazione sulla. Infine l’11 agosto alle 18 spazio agli artigiani del legno di Moggiona che riproporranno le principali fasi di lavorazione di un bigone, contenitore in legno un tempo impiegato per la raccolta dell’uva.