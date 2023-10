La burocrazia come il fango di 57 anni fa

Solo la palude della burocrazia può fare più danno del fango che nel 1966 sfregiò Firenze. Nell’alluvione morì anche Mario Maggi, operaio edile del Casentino che era lì per lavoro con il suo camion. Solo nel 2023 la figlia Lina è riuscita finalmente a far inserire il nome del padre nell’elenco ufficiale delle vittime. Si parla spesso dell’importanza di uno Stato sempre più snello, efficiente e informatizzato per combattere l’esercizio del potere arcaico e totalizzante di chi ha impiegato 57 anni per inserire il nome di Maggi tra i 47 morti per le piogge torrenziali del 1966.

Un sistema perverso di inefficienze e menefreghismo che solo l’insistenza di una figlia coraggiosa come Lina Maggi poteva sconfiggere.