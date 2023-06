La buona novella di De André Al via la nuova Pieve Classica

"La buona novella" è il lavoro iconico tra i più originali ed amati del grande artista Fabrizio de Andrè, con il quale Pieve Classica apre la sua fase estiva in piazza. Appuntamento stasera con il concerto che si svolgerà a Pieve Santo Stefano nell’ambito della stagione 2023 della rassegna. La fase all’aperto della manifestazione è composta da tre date: dopo quella di stasera, venerdì 7 luglio appuntamento con l’opera lirica L’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti, gran finale venerdì 28 luglio con il concerto di Silvia Mezzanotte, una delle più belle voci del panorama italiano. C’è intanto grande attesa per il concerto di stasera con un insolito mix di protagonisti sul palco: le voci di David Riondino e della sorella Chiara accompagnate da un gruppo di eccezionali musicisti, Fabio Battistelli al clarinetto, Massimo Pucciarini al pianoforte, Mauro Maurizi al contrabbasso, Mauro Giorgeschi alla batteria. Questo ensemble musicale di grandi professionisti sarà accompagnato per l’occasione dalla Filarmonica Ermanno Brazzini, la banda di Pieve che colloca i suoi natali addirittura nel lontano 1717 e dal Coro Altotiberino sempre di Pieve, che da tempo stanno provando con passione ed entusiasmo per potersi presentare al meglio al pubblico di Piazza Pellegrini. I due sodalizi musicali, diretti rispettivamente da Marta Paceschi e Rita Narducci, si sono calati con passione e curiosità nell’arte del grande De Andrè, che in questa "Buona novella" ha probabilmente raggiunto i suoi massimi livelli, lirici e musicali. La serata, patrocinata dal Comune di Pieve Santo Stefano ed organizzata dall’associazione Coro Altotiberino della presidentessa Caterina Seri, è rappresentativa della filosofia di Pieve Classica, stagione che è giunta alla sua nona edizione: presentare grandi artisti e grandi composizioni musicali assieme a musicisti non professionisti locali animati da una grandissima passione per la musica. Appuntamento con la grande musica di De Andrè stasera alle ore 21.15 in Piazza Pellegrini, dove già dal pomeriggio sarà possibile acquistare i biglietti oltre che sul sito www.discoverarezzo.combiglietteria.

