La Biennale con sorpresa Scultura di San Francesco

di Francesca Mangani

STIA

Un’edizione da record: Stia è sold out per la Biennale in corso chiuso al traffico il centro del paese, lunghe code per acquistare i pass. Aumentati anche i turni di forgiatura, e spalti pieni per assistere allo spettacolo offerto dai fabbri. "E’ sempre un’emozione partecipare alla Biennale, incontrare colleghi che vengono da oltre oceano per inseguire una passione e per tramandarla – ha raccontato il casentinese Roberto Magni, maestro fabbro da oltre 40 anni – le persone restano a bocca aperta, i turisti rimangono ore a guardare i fabbri che forgiano e non finiscono mai di ringraziarci per lo spettacolo. Stiamo realizzando delle sculture bellissime, il paese è vivo, in festa, è animato da oltre 300 fabbri e centinaia di appassionati. Siamo al lavoro nelle piazze ma anche all’interno della Scuola di Arte Fabbrile dove stiamo realizzando la scultura di San Francesco che è davvero uno spettacolo: dovrebbe essere terminata domani sera e sarà posizionato lungo il Cammino casentinese di San Francesco. Un gruppo di fabbri giapponesi intanto sta realizzando un’opera su disegno che sarà posizionata a Stia, mentre alcuni fabbri arrivati dai Pirenei stanno ultimando la realizzazione di una scultura che rappresenta un drago mitologico in richiamo alle tradizioni dei Pirenei. Invito tutti a venire a vedere che cosa stiamo realizzando, perchè vale davvero la pena".

La Biennale è la più tradizionale manifestazione sul ferro battuto che si tiene con regolare cadenza in Italia dal 1976: nata da un’idea di Pier Luigi della Bordella e Ivan Bruschi, con il fondamentale sostegno di Vittoriano Frulloni, allora sindaco di Stia, quella in cosro è la decana delle mostre d’artigianato artistico del ferro forgiato che con continuità si tengono nel mondo.

Nel corso degli anni la manifestazione ha dimostrato di essere anche il più importante punto di riferimento nel panorama mondiale dell’arte fabbrile trasformandoli in un’occasione per far conoscere la vallata casentinese, nell’ottica di un proficuo scambio tra cultura, artigianato e promozione del Territorio. In questa manifestazione si stanno affiancando molteplici iniziative tra cui Lanificio "Spazio vuoto_Incubatore di Idee", "Campionato del Mondo di Forgiatura", "Concorso Internazionale di Progettazione e Disegno Pier Luigi della Bordella", "Concorso Internazionale di Scultura" e "Concorso Fotografico".