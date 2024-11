La biblioteca apre anche di sera. Tante iniziative alla Giovannini

La Biblioteca Giovannini apre anche di sera con tante iniziative. Francesca Nassini, Assessora alla Cultura: "Abbiamo rivoluzionato il modo di pensare e di vivere la biblioteca. Letture, certamente, ma molto altro perché la biblioteca deve essere un fuoco creativo sempre acceso che produce cultura". Grazie a un progetto dell’Assessora alla cultura Francesca Nassini, iniziato ormai qualche anno fa, la Biblioteca Giovannini sta prendendo un posto centrale nel cuore e nei calendari dei bibbienesi, ma anche nel centro cittadino di cui è diventato il cuore pulsante. Nassini la definisce così: "Un luogo di cultura, di socialità fatto con l’amore per i libri, la lettura, i viaggi immaginari, i racconti. Ma fatta anche di nuove frontiere inesplorate come i giochi di ruolo, i giochi da tavolo per giovani adulti, i corsi e le letture animate. Oggi entrare in biblioteca è come entrare in un centro sperimentale, pieo di colori, di persone amiche e capaci di portare i nostri sogni un po’ più in là". Un centro di attività per tutta la comunità e per tutte le età: il progetto dell’amministrazione per la Biblioteca Giovannini è quasi ultimato e già sta dando frutti inaspettati come un’adesione in termini di iscrizioni ai corsi molto alta. L’orario di apertura non è più un problema: la biblioteca spesso apre il tardo pomeriggio e la sera per ospitare corsi, giochi, incontri sui libri. Molte novità sono rivolte ai bambini e fanno riferimento alla sezione di libri e giochi. Con gli attori di Nata Tetaro sono ripartiti i sabati di “Lettura che passione”, incontri con la parola e con laboratori. Ma la Biblioteca è anche arte e artisti tra cui spiccano il fumettista Giuseppe Scapigliati, l’illustratore Stefano Raggi e l’artista Sara Lovari che tengono laboratori nel sabato pomeriggio per tutto l’inverno tra fumetti, illustrazioni, grafica e realizzazione con materiale di riuso. E’ partito anche il corso di fotografia per bambini che si svolge ogni venerdì alle 17,30 e ha già all’attivo tantissimi piccoli fotografi in erba. I club del libro per adulti e bambini riempiono ogni settimana le sale con discussioni, scambi di opinioni e nuove amicizie. Francesca Nassini commenta: "La nostra Biblioteca è dedicata a un nostro concittadino illustre ovvero il giornalista e scrittore Giovanni Giovannini, uno dei grandi del giornalismo italiano, nato a Bibbiena e formatosi tra le fila de La Stampa".