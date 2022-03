La benzina sfonda il muro dei 2 euro: esplode anche il prezzo del gasolio

Il muro non è stato superato: è stato letteralmente sfondato, è andato in briciole come sotto una scossa di terremoto. Il muro dei due euro al litro per la benzina. Una soglia psicologica? No, una vera e propria diga sotto la quale il portafogli rischia di essere allagato. Una "moltiplica" per la spirale dei prezzi. Due giorni dopo l’inizio della guerra vi avevamo raccontato la prima impennata. Il balzo del prezzo medio a 1.90, quando la settimana prima si era installato a 1,81. Un ascensore velocissimo, lanciato verso il famoso muro. Non sul servito, che già da solo veleggiava ormai oltre i due euro. Ma sul famoso self service, ormai la pompa in assoluto più utilizzata dagli aretini e il cui prezzo manteneva almeno un filo di controllo. Ieri la verifica della rottura degli argini. In città il prezzo è balzato oltre i due euro al litro sul self service in 31 impianti. Il controllo è facile, non serve più come una volta prendere freddo, fare il giro di tutti i distributori, tra l’altro armandosi di un buono ma salatissimo pieno. Il ministero per lo sviluppo economico impone agli esercizi di aggiornare il prezzo ad ogni variazione. Non tutti lo fanno, a proprio rischio, ma il quadro è comunque quanto mai indicativo. E segnala una media ormai oltre i 2 euro. E che mantiene comunque i suoi picchi. Perché esattamente come succedeva a luglio, quando la media era ancora intorno a 1.70, la città non è la zona più tartassata. Anzi era la più economica a fronte delle vallate: a cominciare dal Casentino, che forse come morfologia paga anche il fatto di avere collegamenti peggiori e un minore numero di stazioni di carburante. Una forbice addirittura eclatante con l’autostrada, dove già la settimana scorsa eravamo sulla soglia dei 2 euro. ...