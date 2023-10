"La bellezza discreta dell’Atavismo" la mostra di Clemk

Da oggi all’8 novembre il Circolo Artistico di Corso Italia 108, ad Arezzo, ospita "La bellezza discreta dell’Atavismo", mostra personale del regista e pittore Clemens Keiffenheim, in arte ClemK. L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni, dalle 16 alle 20, a ingresso libero e gratuito.Oggi alle 18, l’inaugurazione ufficiale con la presentazione curata da Marco Botti. Domenica 5 novembre alle 17.30, il Salone delle Feste del Circolo Artistico ospiterà un evento speciale, collaterale alla mostra, dal titolo "La pittura incontra la musica". In occasione dei dieci anni di amicizia tra ClemK e il Trio Opera Viwa di Arezzo, infatti, il gruppo si esibirà in concerto. Le note di Silvia Martinelli (soprano), Fabio Taruschio (flauto) e Andrea Trovato (piano) daranno vita a un affascinante dialogo con i dipinti esposti. Le esecuzioni del trio si affiancheranno inoltre a una live performance di ClemK. Il pluripremiato regista e pittore tedesco Clemens Keiffenheim, in arte ClemK, espone al Circolo Artistico con la mostra "La bellezza discreta dell’Atavismo". Grazie a una magica fusione di colori, forme e simboli, i dipinti presenti sollecitano a indagare la propria interiorità e a riflettere sull’eredità dei nostri antenati, sulle nostre radici e sul nostro ruolo nel mondo contemporaneo.