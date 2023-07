La bellezza delle auto d’epoca fa tappa a “Zero Spreco”

Arezzo, 24 luglio 2023 – Ogni anno una meta diversa: cantine, ville, località, luoghi sociali. Quest’anno, nell’ambito del festeggiamenti della terza edizione della “Festa del Perdono” di Levane, in programma dal 20 al 25 luglio, l’associazione “Io sono Levane” ha scelto gli spazi verdi dell’impianto a recupero totale “Zero Spreco” di Aisa Impianti s.p.a. come meta e tappa centrale dell’ormai tradizionale raduno di auto e moto d’epoca.

In collaborazione con il “Moto Club Valdarno Auto e Moto d’Epoca”, si tratta di un appuntamento molto atteso a cui partecipano appassionati di auto e moto storiche da tutta la provincia aretina e oltre: quest’anno gli iscritti, dopo il ritrovo alle ore 10 nel cuore della frazione a metà fra Montevarchi e Bucine, la visita del paese e la partenza ufficiale alle 11.30, hanno toccato le seguenti tappe: Ponticino, Indicatore, San Zeno e “Zero Spreco”, Civitella in Val di Chiana, Pieve a Presciano, Bucine e rientro alla base.

“Quest’anno abbiamo scelto l’impianto di San Zeno come meta del nostro raduno d’auto e moto d’epoca- ha detto Stefano Calzeroni, vice presidente dell’associazione “Io sono Levane”. Questa scelta ci fa riflettere sull’evoluzione della tecnologia: le auto e i mezzi del nostro passato accostate all’avanguardia tecnologica di oggi, come quella dell’impianto di San Zeno.

Ricordiamo il passato per capire il presente e progettare il futuro. Saremo felici di poter continuare questa collaborazione con Zero Spreco per iniziative ed eventi futuri”.