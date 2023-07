La "Bella Estate" dei festival Un cartellone di eventi Stasera c’è la Notte bianca

di Luca Amodio

Dal Castiglion Film Festival a Vintage Festival, passano per gli eventi sportivi e i concerti al chiostro di San Francesco. Si chiama "Bella Estate" ed è il cartellone di iniziative dell’estate a Castiglion Fiorentino: un programma per tutti i gusti che andrà avanti fino ad agosto.

Si inizia già stasera con "Sapore di sale", la consueta Notte bianca per le vie del paese, organizzata sotto la regia di Confcommercio.

"I nostri commercianti sono già in fermentoè il primo evento estivo che richiama il pubblico delle grandi occasioni e rappresenta un termometro per dare una lettura sul tenore degli acquisti in città", dice Stefano Scricciolo delegato Confcommercio Valdichiana. Spazio anche al saggio annuale di Salsa Academy che coinvolgerà ben 300 allievi in piazza del Municipio. A cornice della serata non mancheranno, come al solito, dj set, musica live e intrattenimento per bambini. "Come ogni anno Castiglion Fiorentino aspetta la ‘Notte bianca’, a suggello dell’inizio dell’estate e come buon auspicio di buona stagione per tutti", dice l’assessore alle attività produttive, Sebastiani.

Poi, si va avanti nei weekend di luglio e agosto. Anche la cultura sarà ben rappresentata: sabato 12 luglio appuntamento con il giornalista Luca Sommi nell’ambito del Santucce Storm Festival, mentre dal 27 al 30 luglio, al via "Le notti dell’Archeologia" con il museo castiglionese aperto fino alle ore 23.

"Le iniziative in calendario dimostrano la grande attenzione che verso il mondo della musica, della letteratura e della settima arte", dichiara l’assessore alla cultura Lachi. Ca va sans dire, sale poi l’attesa per due delle kermesse più attese di tutta l’estate Castiglionese.

Dal 26 al 30 luglio, al piazzale del Cassero, torna il Castiglioni Film Festival on ben cinque serate di pellicole, incontri e grandi ospiti del cinema italiano. Dal 12 al 15 agosto, riflettori puntati sul Vintage Festival, la quattro giorni all’insegna dello stile e del gusto dei mitici anni ‘50 che trasformeranno Castiglion Fiorentino nel "borgo più americano della provincia" con tanta live music, dance, vinyl set e il magico vintage market.

"Un impegno che passa, non solo dalla conferma dei nostri festival di punta, ma anche da tante altre iniziative di qualità che vivacizzeranno i prossimi mesi, facendo di Castiglion Fiorentino l’ombelico dell’estate", conclude il vice sindaco Milighetti.