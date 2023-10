La Battaglia di Scannagallo tra le migliori rievocazioni storiche dell’ICPI

Arezzo, 10 ottobre 2023 – La Battaglia di Scannagallo tra le venticinque rievocazioni storiche italiane che l’ICPI - Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura ha riconosciuto meritevoli di una schedatura approfondita e di una valorizzazione su un apposito portale.

Questo ente ha avviato nel 2022 un progetto d’indagine sull’intero territorio nazionale volto alla mappatura di quelle manifestazioni che permettono di far rivivere momenti del passato attraverso performance di massa con costumi e ricostruzioni di ambienti d’epoca o con vere e proprie rievocazioni.

Il percorso ha evidenziato un movimento ricco e variegato con oltre milleduecento rievocazioni e, tra queste, sono state individuate le venticinque maggiormente esemplari in termini di interesse storico, culturale e demoetnoantropologico.

In questo ristretto novero è rientrata anche la Battaglia di Scannagallo in Valdichiana e le correlate attività culturali organizzate dall’omonima associazione.

La condivisione degli esiti del progetto di mappatura è avvenuta nel corso di un convegno ospitato a Roma dalla sede dell’ICPI dove sono state presentate le schede qualitative di approfondimento delle rievocazioni che sono state pubblicate sul sito www.rievocazionistoriche.cultura.gov.it.

La Battaglia di Scannagallo ha meritato risalto per l’accuratezza della ricerca storica e per la qualità della proposta culturale che, unite alla valorizzazione del patrimonio locale, hanno il merito di consolidare il senso di appartenenza della comunità e di far vivere realistiche esperienze all’interno delle vicende del Rinascimento in Valdichiana.

Un particolare apprezzamento, inoltre, è stato rivolto all’incontro tra la storia e le nuove tecnologie perseguito anche attraverso l’utilizzo di visori per la realtà virtuale che accompagnano direttamente nei fatti e nei luoghi teatro delle rievocazioni.

Il riconoscimento dell’ICPI, dunque, ha ribadito ulteriormente Scannagallo tra i modelli di riferimento in ambito nazionale da sottoporre a tutela, promozione e valorizzazione.