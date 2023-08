La Battaglia di Scannagallo: Realtà Virtuale a Marcianola Battaglia

MARCIANO

La Battaglia di Scannagallo sbarca nella realtà virtuale. L’obiettivo? Usare le nuove tecnologie per valorizzare il patrimonio culturale e artistico italiano attraverso le rievocazioni storiche. L’associazione culturale Scannagallo e l’agenzia milanese Impersive hanno unito le forze per un progetto all’avanguardia: una nuova modalità di fruizione di luoghi e territori, vincitore del bando nazionale "Supporto ai settori culturali e creativi per l’innovazione e la transizione digitale", finanziato dal Ministero della Cultura. Tra i partner coinvolti c’è anche la cooperativa la Montagna cortonese, la Omnia tourist services, il comune di Marciano della Chiana, l’archivio di Stato di Siena e l’associazione consiglio dei Terzieri di Cortona. Il progetto verrà sviluppato in due modalità: l’utilizzo di visori per la realtà virtuale con cui vivere esperienze immersive nei fatti e nei luoghi teatro delle rievocazioni; e la realizzazione di una piattaforma online per le rievocazioni storiche aderenti al progetto che sarà aperta anche alle altre realtà italiane e ai tour guidati.

Si tratta di una più coinvolgente e interattiva visione dei luoghi più importanti del patrimonio culturale italiano, promuovendo oltretutto una modalità accessibile e inclusiva anche a persone con disabilità. Una prima fase del progetto prevede le riprese in soggettiva a 360° della battaglia di Scannagallo e dei luoghi della guerra di Siena in Valdichiana: i video saranno poi fruibili attraverso visori per un’esperienza immersiva, multisensoriale e tridimensionale che permetterà agli utenti di essere trasportati direttamente all’interno dei fatti raccontati e di vivere un reale incontro con la storia.

I visori saranno disponibili nella Torre di Marciano (dove già ve ne sono due installati) all’Archivio di Stato di Siena e a Cortona, ma potranno essere utilizzati anche in eventi appositamente proposti.

L.A.